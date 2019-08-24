التجارة والتنمية: “رابط خاص” بمُعاملات أرباب الأسر

طلب مصرف التجارة والتنمية من كافة عملائه الراغبين في الحصول على مخصصات أرباب الأسر بقيمة 500 دولار للفرد تقديم الطلب عبر الرابط الإلكتروني الموجود في موقع المصرف الرسمي.

وشددت إدارة المصرف على ضرورة استيفاء كافة الشروط المعلن عنها من قبل المصرف المركزي لضمان استمرار المعاملة.

وطالب مصرف التجارة والتنمية من خلال إعلان سابق له في شهر يونيو الماضي بضرورة أخذ الحيطة أثناء التعامل مع روابط إلكترونية تستخدم في القرصنة الإلكترونية غير موجودة على الموقع الرسمي له.

كما شدد المصرف على أهمية عدم مد العملاء لأي جهة بالرقم السري أو بيانات تخص معاملات الفيزا وماستر كارد أو بطاقات مخصصات أرباب الأسر.

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