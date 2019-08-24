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سعر الدولار و العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم السبت 24 اغسطس 2019 من السوق السوداء

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم السبت 24 اغسطس 2019 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وتباينت اسعار الصرف اليوم اما الدينار الليبي مابين الارتفاع والانخفاض في التعاملات اليوم وفيما يلي مؤشر الاسعار عبر الجدول التالي:

الدولار الامريكي-طرابلس 4.115 دينار
الدولار الامريكي-زليتن 4.125 دينار
اليورو 4.56 دينار
الجنية الإسترليني 4.96 دينار
الليرة التركية 0.72 دينار
الدينار التونسي 1.45 دينار
الجنية المصري 0.25 دينار
الدولار الكندي 2.8 دينار
الدينار الأردني 5.80 دينار
حوالات دبي-تركيا 4.175 دينار
كسر الذهب عيار 18 147 دينار
كسر الفضة 1.9 دينار

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المشهد

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  • يجب سحب العملات الأجنبية من سوق السوداء والتعامل مع البنك المركزي حتى لا يسيطر التجار والسماسرة على الاقتصاد الليبي – وهذه مهمة ودور أمين ادارة الاقتصاد الليبي – ليبيا ليست حكرا على حفنة من تجار الذهب والمال حتى ترتفع أسعار الخبز والخضروات واللحم للمواطن البسيط المكافح – حتى يطمعوا في قوت العاءلات الفقيرة – يحب ان يكون هناك توافق اقتصادي ليبي متكامل لحماية المستهلك وكذللك المنتج في نفس الوقت .

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