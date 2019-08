قام مارك كارني محافظ بنك إنجلترا، وهو البنك المركزي البريطاني بالدعوة إلى التخلص من الاعتماد على الدولار وتوحيد جهود البنوك المركزية لإيجاد عملة احتياطية بديلة.

حيث قال كارني أمام مؤتمر لمحافظي البنوك المركزية، عقد في ولاية وايومنغ الأمريكية أمس الجمعة، أن هيمنة الدولار على المنظومة المالية العالمية تزيد من مخاطر ما سماه بمصيدة السيولة، أي نسبة الفائدة المنخفضة للغاية ونمو اقتصادي ضعيف.

كما أشار إلى أنه مع إعادة تنظيم الاقتصاد العالمي، مؤكداً أن الاقتصادات النامية زادت من حصتها في النشاط المالي العالمي إلى حد 60%، فيما كان عند مستوى 45% قبل الأزمة المالية منذ نحو 10 سنوات.

هذا ولا يزال الدولار يستخدم في نحو نصف التعاملات التجارية الدولية، ما يزيد على الحصة الأمريكية من حجم الصادرات العالمي بـ5 أضعاف، وهذا يجعل العديد من الدول متأثرة بالتقلبات التي يشهدها الاقتصاد الأمريكي.

The post بريطانيا تدعو العالم للتخلص من الاعتماد على الدولار وإيجاد عملة احتياطية بديلة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا