وليامز: نُراقب محاولات تصدير النفط في ليبيا

وليامز: الأمم المتحدة تتابع عن كثب محاولات تصدير النفط في ليبيا الأمر الذي يمثل انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن
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قناة 218 الليبية
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