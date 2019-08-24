اقتصاد

وليامز: نُراقب محاولات تصدير النفط في ليبيا

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وليامز: الأمم المتحدة تتابع عن كثب محاولات تصدير النفط في ليبيا الأمر الذي يمثل انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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