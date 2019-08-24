تشكيل لجنة أمنية لتوزيع الوقود بالكفرة

أصدر وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف، قرارا بتشكيل لجنة أمنية للتنسيق مع شركة البريقة لتسويق النفط بشأن توزيع الوقود على المحطات الكائنة بمدينة الكفرة والإشراف المحكم على عملية التوزيع ومراقبتها.

كما كُلّفت اللجنة باستلام كميات الوقود المخصصة للمحطات في المدينة، والإشراف والمتابعة على تفريغ الوقود في المحطات وآلية بيعه للمواطنين.

وتأتي هذه الخطوة، وفق ما أعلنت الوزارة بصفحتها في “فيسبوك”، اليوم السبت، ضمن أعمال منع تهريب الوقود، ولتحقيق استفادة المواطنين منه، خاصة بعد نجاح عملية تنظيم توزيعه في مناطق الجنوب الغربي من قبل وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة.

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