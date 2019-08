البعثة الأممية تبحث سُبل الحفاظ على الإنتاج الحالي للنفط الليبي

التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، نائبة المبعوث الأممي للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز.

وأوضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن اللقاء ناقش احتياجات الاستثمار الوطني في قطاع النفط.

كما تم التطرق إلى سُبل الحفاظ على الإنتاج الحالي وتوفير زيادة الإنتاج في السنوات المُقبلة.‬

من جانبها أكدت ويليامز أن الأمم المتحدة تتابع عن كثب محاولات تصدير النفط الأمر الذي يمثل انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن.

كما أكدت مجدداً أن المؤسسة الوطنية للنفط هي الكيان الوحيد المعترف به دوليا والمخول ببيع النفط الليبي.‬

