“بلدي براك” يبحث ملف أزمة الوقود

عقد المجلس البلدي براك بمنطقة وادي الشاطئ اجتماعاً موسعاً لبحث ملف أزمة الوقود التي تعاني منها بلدية براك وعموم بلديات وادي الشاطئ.

وحضر الاجتماع عميد البلدية علي الجيلاني وآمر المنطقة العسكرية العميد الهادي أبوزيد، وكافة أصحاب محطات الوقود على مستوى البلدية، ورئيس لجنة الأزمة بالبلدية، وممثلين عن الأجهزة الأمنية وفي مقدمتها الدعم المركزي والبحث الجنائي واللجنة المُشكَّلة لمتابعة الوقود.

وركز الاجتماع على أهمية توخي الدقة في العدالة بتوزيع الحصص على المحطات وانتهاج الدور حسب الجدول المتفق عليه.

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