ترامب يصعّد الحرب التجارية مع الصين

قال الرئيس الاميركي دونالد ترامب إنه وبصفته رئيسا للبلاد، لن يسمح للصين أن تتملص من تجارة عادلة ومتوازنة كما سمحت لهم الإدارات السابقة.

وأضاف ترامب في “تغريدة”، أن التجارة غير العادلة مع الصين أصبحت عبئا كبيرا على دافع الضرائب الأميركي، مشيرا إلى أن بلاده ستخضع واردات صينية لرسوم جمركية إضافية بنسبة 5% ردا على تحرك للصين بدوافع سياسية لفرض رسوم على صادرات أمريكية بقيمة 75 مليار دولار، بحسب وصف ترامب.

وأكد الرئيس الأميركي أن واشنطن ستزيد من الرسوم الجمركية على واردات صينية بقيمة 250 مليار دولار إلى 30% من المعدل الحالي بدءاً من أول أكتوبر القادم، معلنا في السياق ذاته عن رفع الرسوم الجمركية على بقية البضائع الصينية البالغ قيمتها 300 مليار دولار من 10% إلى 15%.

الجدير بالذكر أن أكبر قوى اقتصادية في العالم ستشرع فرض الرسوم المذكورة على بعض المنتجات بدءاً من أول سبتمبر، في الوقت الذي تأجلت فيه الرسوم على حوالي نصف تلك البضائع إلى 15 ديسمبرالمقبل.

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