الكشف عن العديد من المخالفات الصحية بعدد من مخابز وادي الشاطئ

وادي الشاطئ 24 أغسطس 2019 (وال) – قامت لجنة من مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية بمكتب وادي الشاطئ برفقة عناصر من جهاز الحرس البلدي بحملة تفتيش على المخابز في المنطقة .

وأعلن جهاز الحرس البلدي – عبر صفحته الرسمية على فيسبوك – أنه تم العديد من المخلفات، منها انتهاء صلاحية الشهادة الصحية للعاملين ببعض المخابز، وانعدام النظافة داخل المخابز باستثناء أربع مخابز من “40”مخابز.

وأضاف جهاز الحرس أنه تم ضبط مخالفات بعدم الالتزام بالزي الرسمي للعمال، وغير مطابقة التوصيات الكهربائية للمواصفات القياسية، إضافة إلى استخدام مياه غير صحية وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

وشدد الجهاز عبر صفحته الرسمية أنه تم تنبيه أصحاب المخابز التي لديها مخالفات، وفي حالة عدم تصحيح من وضعها يتم سحب الترخيص وإيقاف مخصصات الدقيق والديزل . (وال – وادي الشاطئ) خ ح / ع ع

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