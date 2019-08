أمريكا تُفكر في تفعيل قانون الطوارئ الاقتصادية في تعاملها مع الصين

قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتلويح بالنظر في تفعيل قانون الطوارئ الاقتصادية في التعامل مع الصين، وسط حرب تجارية متصاعدة بين الجانبين.

حيث أوضح ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر:

“بالنسبة لجميع مراسلي الأخبار الكاذبة الذين ليس لديهم أدنى فكرة عن القانون فيما يتعلق بالسلطات الرئاسية والصين، إلخ .. حاولوا النظر في قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة لعام 1977”.

وتابع قائلاً:

“أُغلقت القضية!”.

هذا ويشار إلى أن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الذي تم إقراره في أكتوبر 1977، هو قانون فيدرالي أمريكي يفوّض الرئيس بتنظيم شؤون التجارة الدولية بعد إعلان حالة الطوارئ الوطنية استجابة إلى تهديد غير عادي للولايات المتحدة.

وكان قد أعلن ترامب، مساء الجمعة، رفع الرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار من 25% إلى 30%.

