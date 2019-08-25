“الجمهورية” يرفع سقف السحب في أبي الأشهر

أعلن مصرف الجمهورية فرع أبي الأشهر لكافة عملائه عن رفعه لسقف السحب لكل فرد إلى قيمة 3 آلاف دينار ابتداء من اليوم الأحد.

وأوضح المصرف في إعلانه الوارد على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك أن الفرع لن يقبل عمليات سحب لأي من عملاء الفروع الأخرى غير التابعين لأبي الأشهر، مؤكدا في ذات الوقت أن إدارة فرع المصرف على علم بوجود سيولة نقدية في كافة الفروع الأخرى.

وشدد الجمهورية على ضرورة حضور صاحب الحساب عند عملية السحب أو الوكيل عنه، مبينا أنه لا توجد عمليات سحب دون التقيد بالشروط.

وكان مصرف ليبيا المركزي قد أعلن في مطلع أغسطس الجاري عن تخصيصه سيولة نقدية لفرع المصرف أبي الأشهر بقيمة مليون دينار لتمكين عملائه من سحب مدخراتهم.

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