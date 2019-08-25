اقتصاد

“الجمهورية” يرفع سقف السحب في أبي الأشهر

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مصرف الجمهورية فرع أبي الأشهر لكافة عملائه عن رفعه لسقف السحب لكل فرد إلى قيمة 3 آلاف دينار ابتداء من اليوم الأحد.

وأوضح المصرف في إعلانه الوارد على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك أن الفرع لن يقبل عمليات سحب لأي من عملاء الفروع الأخرى غير التابعين لأبي الأشهر، مؤكدا في ذات الوقت أن إدارة فرع المصرف على علم بوجود سيولة نقدية في كافة الفروع الأخرى.

وشدد الجمهورية على ضرورة حضور صاحب الحساب عند عملية السحب أو الوكيل عنه، مبينا أنه لا توجد عمليات سحب دون التقيد بالشروط.

وكان مصرف ليبيا المركزي قد أعلن في مطلع أغسطس الجاري عن تخصيصه سيولة نقدية لفرع المصرف أبي الأشهر بقيمة مليون دينار لتمكين عملائه من سحب مدخراتهم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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