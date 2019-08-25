العيساوي: عدوان حفتر دمّر بعض المؤسسات وأربك برامج التنمية

قال وزير الاقتصاد علي العيساوي، الأحد، إن عدوان حفتر على طرابلس تسبب في خسائر كبيرة، ودمّر بعض مؤسساتها ومصانعها، وأربك برامج التنمية للعام الجاري؛ مما أضاف أعباء مالية على الدولة.

وأعرب العيساوي، في تصريح للرائد على هامش زيارته لمصراتة، عن خوفه من أن يتأثر النفط الليبي بعد استخدام قوات حفتر للموانئ النفطية في أعمال عسكرية، لافتًا إلى أن ذلك سيربك السوق العالمي.

وأشار العيساوي إلى أن الوزارة تدعم الحكم المحلي وتعزيز دور البلديات، موضحًا أن زيارته جاءت متأخرة نتيجة العدوان على طرابلس.

يشار إلى أن وزير الاقتصاد علي العيساوي أعلن، مطلع الشهر الحالي، تشكيل لجان مشتركة مع المستثمرين لمناقشة عدد من المقترحات المتعلقة بتنفيذ المشروعات الكبرى.

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