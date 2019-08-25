اقتصاد

“اقتصاد المؤقتة” تدعو لاجتماع مع موازنة الأسعار

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وجهت وزارة الاقتصاد في الحكومة المؤقتة دعوة إلى مراقبي مكاتب الاقتصاد لعقد اجتماع موسع وشامل مع إدارة صندوق موازنة الأسعار في يوم الحادي عشر من شهر سبتمبر المقبل بمقر الوزارة بمدينة بنغازي.

وجاء في إعلان “اقتصاد المؤقتة” أن جدول أعمال الاجتماع الموسع سيتضمن استعراض التقارير المالية والفنية عن مبيعات السلع الأساسية عن طريق الجمعيات الاستهلاكية من الدفعتين الأولى والثانية خلال هذا العام.

وأشارت وزارة الاقتصاد في إعلانها إلى أن الاجتماع سيُناقش أيضاً الموقف التنفيذي للدفعة الثالثة من مخصصات صندوق موازنة الأسعار للجمعيات الاستهلاكية بالإضافة إلى دراسة المخزون السلعي ومراجعة الإيرادات المالية بداية من تاريخ الأول من يناير وحتى آخر شهر أغسطس الجاري.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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