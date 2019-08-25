“اقتصاد المؤقتة” تدعو لاجتماع مع موازنة الأسعار

وجهت وزارة الاقتصاد في الحكومة المؤقتة دعوة إلى مراقبي مكاتب الاقتصاد لعقد اجتماع موسع وشامل مع إدارة صندوق موازنة الأسعار في يوم الحادي عشر من شهر سبتمبر المقبل بمقر الوزارة بمدينة بنغازي.

وجاء في إعلان “اقتصاد المؤقتة” أن جدول أعمال الاجتماع الموسع سيتضمن استعراض التقارير المالية والفنية عن مبيعات السلع الأساسية عن طريق الجمعيات الاستهلاكية من الدفعتين الأولى والثانية خلال هذا العام.

وأشارت وزارة الاقتصاد في إعلانها إلى أن الاجتماع سيُناقش أيضاً الموقف التنفيذي للدفعة الثالثة من مخصصات صندوق موازنة الأسعار للجمعيات الاستهلاكية بالإضافة إلى دراسة المخزون السلعي ومراجعة الإيرادات المالية بداية من تاريخ الأول من يناير وحتى آخر شهر أغسطس الجاري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية