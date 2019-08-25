مئات حاويات السلع والبضائع تصل ميناء بنغازي

أعلنت إدارة ميناء بنغازي البحري عن دخول سفينة نقل الحاويات “لونا أف” التابعة للخط الملاحي ميتد رينيان للتوكيلات الملاحية محملة بأكثر من مئتين وخمسين (250) حاوية بضائع وسلع مختلفة.

وأضافت الإدارة أن السفينة “كونت شيب ماكس” التابعة للوكيل الملاحي شركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية قد رست بالميناء حاملة على متنها أكثر من مئتي (200) حاوية بضائع.

كما رست السفينة “مراكي” لنقل الحبوب والتابعة للوكيل الملاحي شركة الأفق للتوكيلات الملاحية وعلى متنها أكثر من خمسة وعشرين (25) ألف طن من حبوب القمح.

يُشار إلى أن الناطق باسم مصلحة الجمارك ومدير المكتب الإعلامي فيها الرائد فهمي الماقوري كان قد أعلن أن ميناء بنغازي استقبل 9,078 سيارة خلال شهر يوليو الماضي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية