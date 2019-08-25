اسعار العملات الاجنبية امام الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاحد 25 اغسطس 2019

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الاحد 25 اغسطس 2019، خلال اخر تحديث للاسعار وبلغت القيم الآتية:

الدولار الأمريكي 4.125 دينار طرابلس

الدولار الأمريكي 4.135 دينار زليتن

الدولار الأمريكي 4.105 دينار بنغازي

اليورو 4.57 دينار

الجنية الإسترليني 4.96 دينار

الليرة التركية 0.72 دينار

الدينار التونسي 1.44 دينار

الجنية المصري 0.24 دينار

الدينار الاردني 5.80 دينار

الدولار الكندي 2.80 دينار

سعر كسر الذهب عيار18 بـ 149 دينار

كسر الفضة 1.90 دينار

يرجى ملاحظة أن الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.