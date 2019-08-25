عجز في الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية بسبب خروج وحدتين بمحطة شمال بنغازي

بنغازي 25 أغسطس 2019 (وال) – أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن خروج مفاجئ للوحدة الخامسة والسادسة بمحطة كهرباء شمال بنغازي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية المؤقتة ربيع خليفة أن سبب خروج الوحدتين يرجع إلى أعطال مختلفة، حيث خرجت الوحدة الخامسة بسبب عطل في منظومة تشغيل التربينة، أما خروج الوحدة السادسة عن الخدمة يرجع إلى ظهور إشارة إنذار حريق على المحول الخاص بها .

خليفة أكد أن العمل جاري من قبل مهندسين وفنيين محطة كهرباء شمال بنغازي لاسترجاع الوحدتين للعمل من جديد .

وأوضح أن خروج الوحدتين تسبب في عجز عن التوليد يقدر بقيمة 630 ميجاوات، مما أجبر الشركة على طرح الأحمال من 7 إلى 8 ساعات على امتداد المنطقة الشرقية بحسب النشرة الصادرة عن التحكم الجهوي الشرقية .

وفي ختام تصريحه ، قال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء أن عملية طرح الاحمال لن تستمر طويلا، وأن فرق الصيانة بالشركة تواصل عملها لاسترجاع الوحدتين، مناشدًا المواطنين بضرورة التعاون مع الشركة العامة للكهرباء من خلال الترشيد في استهلاك الطاقة الكهربائية . (وال – بنغازي) ف ع / ع ع

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