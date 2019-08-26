الليبية للاستثمار تناقش ملف تعديل أنظمتها الأساسية

عقدت الجمعيات العمومية للمؤسسة الليبية للاستثمار في طرابلس، اجتماعاتها العادية وغير العادية، في طرابلس، مع الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية والمحفظة الإستثمارية طويلة المدى ومحفظة ليبيا أفريقيا للإستثمار.

وتناول الاجتماع الذي ترأسه رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة، الإجتماعات العادية مناقشة تقرير النشاط خلال النصف الأول من العام الحالي 2019، ومناقشة اعتماد النظام الأساسي للشركات، في ظل توجه المؤسسة الليبية للإستثمار لتطبيق مباديء الحوكمة لشركاتها ومتابعة تنفيذها.

وكانت المؤسسة الليبية للاستثمار، قد أصدرت بيانها بشأن تعديل الأنظمة الأساسية للشركات و المحافظ الإستثمارية وفقاً لمعايير الحوكمة والشفافية.

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