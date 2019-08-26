مؤسسة الاستثمار تعلن تعديل أنظمتها بغية الشفافية

أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار تعديل الأنظمة الأساسية للشركات والمحافظ التابعة لها بما يتماشي مع مبادئ الحوكمة والشفافية.

وشملت التعديل وفقا لبيان نشرته المؤسسة بحسابها الرسمي الأحد، كلا من الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، والمحفظة الاستثمارية طويلة المدي، ومحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، في اجتماعات الجمعيات العمومية غير العادية التي عقدت بمقر المؤسسة اليوم.

وأشارت المؤسسة إلى تفعيل المادة المتعلقة بالأحكام الخاصة بالحوكمة وتعارض المصالح من النظام الأساسي المانعة لتولي رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أي وظائف تنفيذية أو رقابية أو إشرافية أو اكتساب صفة رئيس أو عضو مجلس إدارة في الشركات المملوكة والتابعة بشكل مباشر أو غير مباشر.

وجاء عن البيان أن ذلك يتيح الفرص أمام جميع الليبيين للمساهمة في إدارة صندوقهم السيادي من خلال الترشح لشغل عضويات مجالس الإدارة للشركات التابعة والمحافظ بأكبر قدر ممكن.

وصدر اليوم الأحد عن مجلس وزراء حكومة الوفاق قرارات تقضي بمنع ازدواجية صفات الأعضاء في الشركات العامة والجمعياة العمومية وما في أحكامها.

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