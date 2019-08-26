إعادة تأهيل الحقول محور اجتماع صنع الله مع شركة الهروج

ناقش رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى

صنع الله مع رئيس لجنة الإدارة بشركة الهروج للعمليات النفطية عبدالوهاب النعمي

إعادة تأهيل بعض الحقول المتضررة وبرامج الحفر التطويري وصيانة الآبار بحقل آمال.

وتطرق الاجتماع الذي جمع الطرفين في

طرابلس، الأحد، إلى صيانة الخزانات المتضررة وإنشاء خزانات جديدة بميناء رأس

لانوف، وبناء القدرات وتأهيلها لمواكبة التقنيات الحديثة، وفق الصفحة الرسمية

للوطنية للنفط.

يشار إلى أن رئيس المؤسسة الوطنية

للنفط مصطفى صنع الله صرح في أكثر من مناسبة أن المؤسسة تسعى إلى زيادة الإنتاج

اليومي للبلاد ودعم الشركات النفطية من أجل ذلك.

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