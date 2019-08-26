بحضور نائب مدير مصرف الجمهورية ..ختام دورة دبلوم مهارات القيادات الاحترافية في القطاع المصرفي

أقيم مساء يوم الخميس الماضي بأكاديمية سيجما للتعليم والتدريب وإدارة الموارد البشرية الحفل الختامي للدورة التدريبية ” دبلوم مهارات القيادات الاحترافية وإعادة الهندسة التنظيمية في القطاع المصرفي” لقيادات الصف الثاني بمصرف الجمهورية .

وحضر الحفل الختامي كلا من نائب مدير مصرف الجمهورية السيد نوري أبوفليجة ومدير إدارة الموارد البشرية السيدة أمال ودان و رئيس الهيئة العامة للسياحة بحكومة الوفاق السيد خيضر بشير مالك و مدير الشركة المتحدة للتأمين السيد سليم النعاس وجمع كبير من المسؤولين بمختلف القطاعات و عدد من وسائل الإعلام المختلفة لتغطيه هذا الحدث .

وشارك في الدورة والتي استمرت من 28 /7 إلى يوم الخميس الماضي 22 من شهر أغسطس الجاري “21” موظف وقيادي بمختلف الفروع بالمدن الليبية.

وتناولت الدورة ست محاور نذكرها :

المحور الأول :مهارات القيادة الاحترافية وإدارة فرق العمل المصرفي

المحور الثاني: تنظيم وتطوير أساليب العمل واتخاذ القرارات المصرفية .

المحور الثالث: مهارات إعداد الخطط التنفيذية المصرفية للاتصال الفعال .

المحور الرابع: الأساليب الابتكارية الحديثة لتشخيص الأزمات لحل المشكلات التنظيمية المصرفية.

المحور الخامس :استراتيجيات التسويق المصرفي والتميز في خدمة العملاء.

المحور السادس : الرقابة والتخطيط الإداري لمديري الصف الثاني في العمل المصرفي .

وفي ختام الحفل قام السيد نوري أبو فليجة والسيدة امال ودان وعدد من الحاضرين بتقديم شهادات إنهاء دورة دبلوم مهارات القيادات الاحترافية وإعادة الهندسة التنظيمية في القطاع المصرفي لقيادات الصف الثاني بمصرف الجمهورية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية