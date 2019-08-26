المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الخليج العربي تبحثان سبل رفع مستويات الإنتاج .

بدأت أمس الأحد الاجتماعات الفنية بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الخليج العربي للنفط لبحث النشاطات المكمنية للشركة ومستويات الإنتاج وعمليات الاستكشاف والحفر. وحضر الاجتماع الذي عقد في مقر الشركة بمدينة بنغازي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي ” محمد بن شتوان “، والأعضاء ” محمد احتيتة ” و ” فرج المشاي ” ، ومديرو عدد من الإدارات والأقسام من الجانبين.

وأفاد بيان لشركة الخليج العربي للنفط بأن الاجتماعات مقرر لها أن تستمر على مدار يومين لبحث أهم الإشكاليات والعراقيل التي تواجه عمليات الاستكشاف والحفر .

وتسعى المؤسسة الوطنية للنفط من خلال عقد اجتماعات فنية متواصلة مع الشركات الوطنية التابعة لها إلى الرفع من مستويات الإنتاج العام لتطبيق خطة عمل المؤسسة في عام 2023 ليصل الإنتاج إلى أعلى من 2.2 مليون برميل يوميا.

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