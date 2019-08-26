إيران تكشف بيع شحنة النفط “المشبوهة” وتخفي وجهتها

كشفت الحكومة الإيرانية عن بيعها لشحنة ناقلة النفط التي كانت محتجزة في جبل طارق دون أن تكشف عن اسم المشتري.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي في مؤتمر صحفي في طهران، إن شحنة ناقلة النفط، التي احتجزت في جبل طارق، بيعت إلى مشتر لم يكشف عن اسمه.

مضيفا أن الوجهة النهائية للشحنة سيحددها من قام بشرائها.

وكانت البحرية البريطانية قد احتجزت الناقلة “أدريان داريا”، المعروفة سابقا باسم “غريس 1” بتهمة نقل نفط إلى سوريا وهو ما يعد انتهاكا لعقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي عليها.

واعتبر الاحتجاز تطورا مثيرا قد يفتح الباب أمام مزيد من التوترات والمواجهات بين إيران والغرب.

وقد ذكر حينها القائم بأعمال وزير الخارجية الإسباني جوسيب بوريل أن حكومة جبل طارق اعترضت الناقلة (غريس 1) واحتجزتها بناء على طلب من الولايات المتحدة لبريطانيا، مؤكدا أن إسبانيا تدرس عملية الاحتجاز وفيما إذا تمت ضمن مياهها الإقليمية ما يعد انتهاكا لسيادتها.

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