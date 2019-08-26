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سعر الدولار و العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاثنين 26 اغسطس 2019 من السوق السوداء

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاثنين 26 اغسطس 2019 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وتباينت اسعار الصرف اليوم اما الدينار الليبي مابين الارتفاع والانخفاض في التعاملات اليوم وفيما يلي مؤشر الاسعار عبر الجدول التالي:

الدولار الامريكي-طرابلس 4.135 دينار
الدولار الامريكي-زليتن 4.145 دينار
اليورو 4.57 دينار
الجنية الإسترليني 4.96 دينار
الليرة التركية 0.73 دينار
الدينار التونسي 1.45 دينار
الجنية المصري 0.245 دينار
الدولار الكندي 2.80 دينار
الدينار الأردني 5.80 دينار
حوالات دبي-تركيا 4.185 دينار
كسر الذهب عيار 18 149 دينار
كسر الفضة 1.9 دينار

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