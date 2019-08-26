عقد الاجتماع الفني الثاني لعام 2019 بين الوطنية للنفط وشركة الخليج

بنغازي 26 أغسطس 2019 (وال)- عقد ببلدية بنغازي، الاجتماع الفني الثاني لعام 2019 بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الخليج العربي للنفط.

هذا وقد افتتح الاجتماع الذي عقد أمس الأحد بالقاعة الرئيسية في مقر شركة الخليج العربي للنفط، ويستمر على مدى يومين، رئيس شركة الخليج العربي للنفط المهندس محمد بن شتوان، بحضور أعضاء لجنة الإدارة فضل الله احتيته، وفرج المشاي، وعبد المطلب آدم، والسادة مديري الإدارات المختصة من طرف المؤسسة الوطنية للنفط، وشركة الخليج العربي للنفط.

وتم خلال الاجتماع في يومه الأول، مناقشة عدة الأمور الفنية، لنشاط هندسة المكامن، وهندسة الإنتاج، وهندسة الحفر. (وال – بنغازي ) ر س

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