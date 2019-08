مُتأثراً بالحرب التجارية.. الذهب يصعد إلى أعلى مستوى له منذ 6 سنوات

صعدت أسعار الذهب إلى مستوى جديد هو الأعلى في أكثر من ست سنوات، الاثنين، مع تضرر الأسهم العالمية جراء أحدث جولة من تبادل فرض الرسوم بين الولايات المتحدة والصين في حربهما التجارية المستمرة منذ عام، والتي عززت الطلب على الأصول الآمنة.

حيث قفز الذهب في المعاملات الفورية واحداً بالمئة إلى 1541.30 دولار للأونصة، بعدما لامس أعلى مستوى له منذ أبريل 2013 عند 1554.56 دولار.

كما زاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.9 بالمئة إلى 1551.80 دولار للأونصة.

هذا وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن الجمعة فرض رسوم إضافية نسبتها خمسة بالمئة على سلع صينية مستهدفة بقيمة 550 مليار دولار، وذلك بعد ساعات من إعلان بكين عن فرض رسوم انتقامية على منتجات أميركية بقيمة 75 مليار دولار.

