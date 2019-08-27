اقتصاد

اجتماع مشترك يجمع شركة الجوف و”هاليبرتون الأمريكية”

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقدت شركة الجوف للتقنية النفطية، اجتماعا مع شركة هاليبرتون الأمريكية، بحضور نائب رئيس شركة هاليبرتون لمنطقة مصر وليبيا كولبي فيوزر، والمدير الاقليمي في ليبيا معتز يوسف، وبمشاركة عضو لجنة الإدارة عبدالرحمن العمامي ومدير ادارة العمليات سليمان اجبيل، ومدير إدارة التصنيع خليفة عبد الونيس.

واستعرض وفد شركة هاليبرتون، في الاجتماع، الأنشطة التي سيُطلقها الفترة القادمة، والإمكانيات التي يُمكن التفاوض حولها مع شركة الجوف، وتقديمها للشركات المشغله بشكل مشاركة.

وناقش الاجتماع ملف توفير احتياجات قطاع النفط، في مجال الحفر والانتاج، ونتج عنه في ختامه، بعض التوصيات على أن يتم التواصل المستمر بين المختصين، للتوصل إلى نتائج تهدف لتقديم خدمات مميزة، وأسعار منافسة للشركات المشغلة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • اعتقد كما يعتقد العديد من الخبراء الليبيين والمهندسين – انه في ليبيا يوجد ما يكفي من الآبار النفطية لتغطية الاقتصاد الوطني والتصدير العالمي – واعتقد كذلك ان عمليات التنقيب والحفرالارض الليبية سيوءدي الى تناقص تدريجي مع الوقت في الموارد الجوفية للنفط الليبي دون اي ضمانات مستقبلية ….!!!!
    ومن المهم قبل التنقيب والحفر – يجب صيانة الحقول النفطية القديمة وتجهيزها للإنتاج باحدث المعدات والاجهزة ومنع الحراءق او التخريب – وكذللك ضمان عمل المهندسين الليبيين في المواقع وتهيئة أماكن عمل على حسب التخصصات للخريجين الليبيين في المواقع – ليس من العدل ان تتخرج دفعات من المهندسين الليبيين ولا يجدون فرص للعمل داخل بلادهم بينما تعطى الوظائف والمعاشات للعمالة الوافدة ،،،!!!!
    يوجد خبرات ليبية وهي اكثر حرصا على مواردها من اي عمالة اخرى – اعتقد قبل التهور او أخذ اي موقف ازاء دخول الشركات الأجنبية او العربية – ان تكون هناك دراسة وطنية للإدارة الحكومية الليبية لتأمين النفط وتأمين المراكز الوظيفية للخريجين الليبيين ودراسة أمنية للصادرات الليبية ومعرفة الدول التي تشتري النفط الليبي وما يمكن عمله في الصالح العام يتراسل النفط المالية قبل التصرف فيها بدون مشورة او بطريقة تسبب في انهيار الاقتصاد دون الأخذ بالاسباب و- لأسباب أمنية خاصة بالدولة . ارجوا عدم تجاهل هذه النقاط المهمة .

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