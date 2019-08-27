اجتماع مشترك يجمع شركة الجوف و”هاليبرتون الأمريكية”

عقدت شركة الجوف للتقنية النفطية، اجتماعا مع شركة هاليبرتون الأمريكية، بحضور نائب رئيس شركة هاليبرتون لمنطقة مصر وليبيا كولبي فيوزر، والمدير الاقليمي في ليبيا معتز يوسف، وبمشاركة عضو لجنة الإدارة عبدالرحمن العمامي ومدير ادارة العمليات سليمان اجبيل، ومدير إدارة التصنيع خليفة عبد الونيس.

واستعرض وفد شركة هاليبرتون، في الاجتماع، الأنشطة التي سيُطلقها الفترة القادمة، والإمكانيات التي يُمكن التفاوض حولها مع شركة الجوف، وتقديمها للشركات المشغله بشكل مشاركة.

وناقش الاجتماع ملف توفير احتياجات قطاع النفط، في مجال الحفر والانتاج، ونتج عنه في ختامه، بعض التوصيات على أن يتم التواصل المستمر بين المختصين، للتوصل إلى نتائج تهدف لتقديم خدمات مميزة، وأسعار منافسة للشركات المشغلة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية