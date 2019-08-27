“مالية الوفاق” تُحدد موعد مناقشة ميزانية 2020  

أعلنت وزارة المالية في حكومة الوفاق الوطني موعد بدء مناقشة ميزانية عام 2020 لكافة الوزارات والهيئات والشركات الممولة من الخزانة العامة.

وبحسب ماورد عن وزارة المالية فإن المناقشة ستشمل الأبواب الأول والثاني والرابع على أن تبدأ يوم غد الأربعاء حسب الجداول والترتيبات المعلن عنها في وقت سابق لكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قد وافق في مارس الماضي على اعتماد الترتيبات المالية لعام 2019 وسداد الدين العام ليكون الاعتماد بقيمة 46.8 مليار دينار فضلا عن 5 مليارات أخرى لبرامج ومشروعات إنمائية.

وجاءت موافقة الرئاسي بعد سلسلة اجتماعات لمجلس الوزراء ومشاورات أجراها رئيسه فائز السراج مع مسؤولي مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارات المالية والتخطيط والاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق.

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