اتحاد “الليبية النرويجية” يدعو لاجتماعه العادي

دعا اتحاد عمال الشركة الليبية النرويجية لعقد الاجتماع العادي الأول لهذا العام لمناقشة عدد من البنود الرئيسية بهدف تحسين أوضاع العاملين وتطوير العمل.

وذكر إعلان الشركة أن الاتحاد سيناقش خلال الاجتماع عدد 6 بنود أساسية من بينها قرار زيادة مرتبات قطاع النفط بنسبة سبعة وستين في المئة (67%).

كما سيكون ملف عقود الموظفين الجديدة، وخطط التدريب المُقرر تنفيذها لتطوير مهاراتهم من بين الملفات المُهمة التي ستُطرح خلال اللقاء.

ومن المنتظر أن يناقش اتحاد عمال الشركة الليبية النرويجية تبعية الشركة وتحديد جنسيتها على أن تكون ليبية أو أجنبية، كما من المنتظر أن يناقش في الاجتماع الملف الصحي المتعلق بالتأمينات الطبية الخاصة بموظفي الشركة الليبية النرويجية.

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