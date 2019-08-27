إطلاق حملة تفتيش على المرافق التجارية والصحية في الزنتان

الزنتان 27 أغسطس 2019 (وال)- كشف مركز الحرس البلدي الزنتان اليوم الثلاثاء، عن إطلاق حملة تفتيشية تشمل المرافق الصحية والتجارية .

هذا وجاء إعلان ذلك خلال اجتماع عقد بالبلدية، ضم مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية, ومكتب الخدمات الصحية بالبلدية, ومكتب التفتيش الصحي, والمجلس البلدي .

وتناول الاجتماع تبادل وجهات النظر والتنسيق، للبدء في إطلاق حملة تفتيشية على كافة المرافق التجارية في المدينة، تشمل محلات بيع المواد الغذائية، والمقاهي والمطاعم، والمخابز، ومحلات بيع اللحوم والألبان، ومحلات بيع مواد التنظيف، ومحلات تحلية المياه، وصالونات الحلاقة، وأسواق الشعبية .

وفي جانب الصحي، ستشمل الحملة، عيادات ومصحات، ومراكز العامة والخاصة، والمستشفيات، والصيدليات الخاصة والعامة، ومعامل التحليل الخاصة والعامة، ومخازن الأدوية بالمستشفيات، ومراكز الحجامة .

ويهدف القائمون على الحملة للقضاء على كافة الظواهر السلبية، من غش وعدم اهتمام بالجوانب الصحية لسلامة المواطن، التي انتشرت في كافة القطاعات الصحية والتجارية. (وال – الزنتان) ف و/ ر ت

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