بحث تعاون بين شركتي الجوف وهاليبرتون الأمريكية

بنغازي 27 أغسطس 2019 (وال)- عقدت إدارة شركة الجوف للتقنية النفطية اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع وفد من شركة هاليبرتون الأمريكية.

هذا وتم خلال الاجتماع استعراض الأنشطة التي ستنطلق خلال الأسابيع القادمة، إلى جانب عرض الإمكانيات التي يمكن أن يتفاوض فيها الطرفان، وتقديمها للشركات المشغلة بشكل مشاركة.

كما تم خلال الاجتماع بحث آلية التي يمكن بها توفير عديد من الاحتياجات قطاع النفط في مجال الحفر والإنتاج، بالإضافة إلى إصدار حزمة من التوصيات تتعلق بتقديم خدمات مميزة، وأسعار منافسة للشركات المشغلة.

والجدير بالذكر، إن الاجتماع مثله من طرف شركة الجوف للتقنية النفطية عضو لجنة الإدارة المهندس عبد الرحمن العمامي، ومدير إدارة العمليات بالشركة المهندس سليمان أجبيل، ومدير إدارة التصنيع المهندس خليفة عبد الونيس.

في المقابل، مثّل شركة هاليبرتون الأمريكية، كل من: نائب رئيس شركة هاليبرتون لمنطقة مصر وليبيا كولبي فيوزر، والمدير الإقليمي ليبيا معتز يوسف. (وال- بنغازي) ف و/ ر ت

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