“مؤشرات إيجابية” تُنعش أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط، الثلاثاء، بعد أن انخفضت أمس حيث سجل الخام الأمريكي هبوطا لأدنى مستوياته في ظل التوترات التي خلفتها الحرب التجارية والمخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وانتعشت أسعار النفط بعد مؤشرات إيجابية من الجانبين الأمريكي والصيني، حيث توقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إبرام اتفاق تجاري مع الصين ردا على تصريحات نائب رئيس الوزراء الصيني، ليو خه، الذي عبر عن رغبة بكين بإجراء مفاوضات هادئة.

وارتفع خام القياس العالمي برنت نحو 54 سنتا مسجلا 59.04 دولار للبرميل هذا وارتفع إلى جانبه خام الوسيط الأمريكي نحو 50 سنتا مسجلا 54.08 دولار للبرميل.

يذكر أن أسعار النفط تراجعت بنسبة نحو 20 بالمئة عن أعلى مستوياته عام 2019 والتي حققها في أبريل الماضي لدوافع عدّة منها بواعث القلق من أن النزاع التجاري الأمريكي الصيني قد يضر بالاقتصاد العالمي، الأمر الذي يعني تهديد مستويات الطلب على النفط.

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