استمرار ارتفاع اسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازي

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الثلاثاء 27 اغسطس 2019، خلال اخر تحديث للاسعار وبلغت القيم الآتية:
-دولار= 4.15 دينار
-دولار حوالة تركيا/دبي= 4.22.5 دينار
-دولار بشيك المصدق =4.24 دينار
-اليورو =4.64 دينار
-الباوند =5.02 دينار
الليرة التركية 0.71 دينار
الدينار التونسي 1.46 دينار
الجنية المصري 0.25 دينار
الدينار الاردني 5.85 دينار
-بطاقات 500$ دولار =3.75 دينار
-بطاقات 10الف دولار =3.85 دينار
-100دينار ليبي =68 دينار تونسي
-100دينار ليبي =395جنيه مصرى
-الذهب المسبوك =156 للجرام
-الذهب الكسر عيار =152.5=18 للجرام.
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