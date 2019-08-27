مزيد من البضائع والسلع تصل ميناء بنغازي

أكد المتحدث باسم ادارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي، وصول السفينة ليون لنقل الحاويات تابعة لشركة “امواج ليبيا” للتوكيلات الملاحية الى ميناء بنغازي، وعلى متنها 165 حاوية بضائع وسلع مختلفة.

وقال الشهيبي إن الميناء على موعد في دخول السفينة مستريال الوكيل الملاحي شركة عبر “أعالي البحار” للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 228 حاوية بضائع، بالاضافة الى السفينة جولدن روس التابعة لشركة “البحر المتوسط للتوكيلات الملاحية” وعلى متنها 7300 طن من حبوب الشعير.

وأشار الشهيبي في تصريح نقلته صفحة الميناء في “فيسبوك”، الى أن العمل جار على تفريغ شحنات حبوب القمح الواردة للميناء من قبل قسم المناولة بالشركة الليبية للموانئ.

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