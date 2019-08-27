“المصلحة” تبحث تسريع تشغيل مطارات الجنوب

بحث اجتماع عقد في مقر مصلحة المطارات في طرابلس، تشغيل المطارات في المنطقة الجنوبية (سبها وغات وأوباري وبراك وتمنهنت).

وقالت المصلحة بصفحتها في “فيسبوك”، إن الاجتماع الذي عقد الاثنين، بحضور رئيس المصلحة ومديري الإدارات والمكاتب، تناول جملة من المواضيع أهمها آخر مستجدات الميزانية المخصصة لمطارات المنطقة الجنوبية.

وبحث المجتمعون الإجراءات المطلوبة من الإدارات الفنية المختصة لتجهيز مستندات العطاء وطرح المشاريع في مناقصات، إضافة إلى استعراض مخصصات المصلحة من الترتيبات المالية للسنة الجارية وأولويات تنفيذ المشاريع.

وناقش الاجتماع ضرورة الإسراع في توفير الاحتياجات الضرورية واللازمة لتشغيل المطارات وبما يضمن الاستمرار في تقديم الخدمات لشركات الطيران والمسافرين.

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