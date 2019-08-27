اقتصاد

“المصلحة” تبحث تسريع تشغيل مطارات الجنوب

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث اجتماع عقد في مقر مصلحة المطارات في طرابلس، تشغيل المطارات في المنطقة الجنوبية (سبها وغات وأوباري وبراك وتمنهنت).

وقالت المصلحة بصفحتها في “فيسبوك”، إن الاجتماع الذي عقد الاثنين، بحضور رئيس المصلحة ومديري الإدارات والمكاتب، تناول جملة من المواضيع أهمها آخر مستجدات الميزانية المخصصة لمطارات المنطقة الجنوبية.

وبحث المجتمعون الإجراءات المطلوبة من الإدارات الفنية المختصة لتجهيز مستندات العطاء وطرح المشاريع في مناقصات، إضافة إلى استعراض مخصصات المصلحة من الترتيبات المالية للسنة الجارية وأولويات تنفيذ المشاريع.

وناقش الاجتماع ضرورة الإسراع في توفير الاحتياجات الضرورية واللازمة لتشغيل المطارات وبما يضمن الاستمرار في تقديم الخدمات لشركات الطيران والمسافرين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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