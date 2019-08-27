“التجاري طبرق” يُسهل استلام منحة أرباب الأسر

في ظل الأزمة التي تواجهها المصارف بسبب نقص السيولة وما ينتج عن هذا النقص من عراقيل تعكر صفو الحياة الاقتصادية لدى المواطنين الذين يواجهون هذا الأمر بشكل يومي، أعلن المصرف التجاري فرع طبرق استلام طلبات الحصول على مخصصات أرباب الأسر 500 دولار للعام 2019 وذلك بإصدار ميزة جديدة ستسهل على المواطن عناء الحضور عبر بطاقة اسمها “تيتينيوم” بديلة عن الماستر كارد والفيزا.

وبحسب تصريح مدير المصرف قاسم مختار مسعود فإنه لم يعد هناك بطاقة خاصة بأرباب الأسر تستعمل خارج المصرف إلا بطاقة “التيتنيوم” التي ستوفر له جميع المعلومات التي يريدها عن طريق إرسال رسالة نصية من خلال ربطها برقم هاتفه المحمول، الأمر الذي يحتم على المواطن إرفاق رقمه مع الوضع العائلي الذي سيقدمه مربوطا بالرقم الوطني لإدراج البيانات في منظومة مصرف ليبيا المركزي.

وأشار رئيس أرباب الأسر فتحي هارون إلى أن البطاقة الجديدة صلاحيتها محددة بسنتين وأن عملية حجز المعاملات ستستغرق مدة أقصاها أسبوعان.

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