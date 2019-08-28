شركة هاليبرتون تؤكد قرب استئناف أعمالها في ليبيا

عقد رئيس لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط “محمد بن شتوان” اجتماعاً مع نائب رئيس شركة هاليبرتون لمنطقة مصر وليبيا ” كولبي فيوزر ” وذلك لمناقشة كيفية عودة شركة هاليبرتون لنشاطها، واستئناف أعمالها بشركة الخليج العربي في مجال الخدمات النفطية،

وأكد نائب رئيس شركة هاليبرتون خلال الاجتماع عن رغبتهم المشاركة في أعمال شركة الخليج العربي بعد أن أصبح الوضع في أماكن نشاط شركة الخليج العربي للنفط آمناً ومستقراً.

و أضاف أن الشركة اتخذت كافة الترتيبات لعودة نشاطها واستكمال توريد المعدات المتعلقة بالعمل خلال شهر أكتوبر القادم، بالإضافة إلى افتتاح مكتبها خلال الفترة القادمة بمدينة بنغازي.

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