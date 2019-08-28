وزير العمل والتأهيل يعتمد الخطة التشغيلية لصندوق التسهيلات المالية

اعتمد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني ” المهدي الامين” الخطة التشغيلية لصندوق التسهيلات المالية للربع الأخير من سنة 2019، و العام القادم 2020 .

و بحسب المكتب الإعلامي لوزارة العمل والتأهيل فإن الخطة تتضمن برنامجاً تنفيذياً لدعم مخرجات التلمذة المهنية من المراكز المهنية التابعة لها و تتمثل في عدة مراحل منها :

الاتفاق مع مدراء ” إدارة التدريب والتكوين المهني بالوزارة، وإدارة المركز الليبي الكوري، وإدارة مركز رفع الكفاءة بالزاوية ، وإدارة مصرف الإجماع العربي، ” على اعتماد برنامج تنفيذي أعده الصندوق لتأمين قروض عينية متناهية الصغر (لمخرجات التلمذة المهنية) من المركزين بحيث يتحصل الشباب المعنيين بحسب تخصصاتهم على قروض عينية والتي تتمثل في توفير المعدات والمستلزمات والعدد اللازمة لتمكينهم من ممارسة أنشطتهم ومهنهم وإقحامهم بشكل مباشر في سوق العمل .

وأضافت الوزارة أنه سيتم تعميم مناهج مهنية معتمدة في عدة تخصصات في البرامج التدريبية للتلمذة المهنية وفق الإجراءات المحددة ومقابل شراء خدمة محدد ويتم اعتماد الشركات التي يتم اختيارها كشريك استراتيجي داعم للخطة التشغيلية لصندوق التسهيلات المالية بالوزارة من القطاع الخاص لتنفيذ الدورات التدريبية ، وبعد إجراء التقييمات اللازمة حسب المعايير المعتمدة من الإدارات المختصة بالوزارة لعدد محدد منها ووفق خارطة تضمن وصول الخدمة لكافة المناطق بشكل متساوي،

وأكدت الوزارة أن صندوق التسهيلات المالية سيتولى تأمين التمويلات اللازمة لمخرجات التلمذة المهنية من شركات القطاع الخاص المعتمدة في المرحلة الأولى من الخطة التشغيلية.

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