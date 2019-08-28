التجارة والتنمية يكشف آلية التغيير من مصرف إلى مصرف آخر لتنفيذ مخصصات أرباب الأسر

كشف مصرف التجارة والتنمية عن ألية تغيير المواطنين من مصرف إلى مصرف أخر للحصول على منحة أرباب الأسر لسنة 2019 .

و أكد المصرف أن الألية تتمثل في إرسال رسالة نصية إلى الرقم “19564” تحتوي على عدة بيانات و المتمثلة في ” الرقم الوطني ، ورقم القيد ، ورمز المصرف ” ، وبعد التأكد من صحة البيانات يتم الرد على الزبون برسالة تحتوي علي رقم سري مخصص لرب الأسرة في المصرف الجديد .

وكان مصرف ليبيا المركزي قد وضع ضوابط جديدة للحصول على منحة أرباب الأسر لسنة 2019 و من ضمنها السماح الزبون بالتغيير من مصرف إلى مصرف لتنفيذ مخصصاته .

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