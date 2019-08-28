اقتصاد

التجارة والتنمية يكشف آلية التغيير من مصرف إلى مصرف آخر لتنفيذ مخصصات أرباب الأسر

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

كشف مصرف التجارة والتنمية عن ألية تغيير المواطنين من مصرف إلى مصرف أخر للحصول على منحة أرباب الأسر لسنة 2019 .

و أكد المصرف أن الألية تتمثل في إرسال رسالة نصية إلى الرقم “19564” تحتوي على عدة بيانات و المتمثلة في ” الرقم الوطني ، ورقم القيد ، ورمز المصرف ” ، وبعد التأكد من صحة البيانات يتم الرد على الزبون برسالة تحتوي علي رقم سري مخصص لرب الأسرة في المصرف الجديد .

وكان مصرف ليبيا المركزي قد وضع ضوابط جديدة للحصول على منحة أرباب الأسر لسنة 2019 و من ضمنها السماح الزبون بالتغيير من مصرف إلى مصرف لتنفيذ مخصصاته .

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عن مصدر الخبر

جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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