اقتصاد

باكستان ترغب بالتعاون مع ليبيا بمجال النفط

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله يوم أمس الثلاثاء مع السفير الباكستاني ساجد إقبال إمكانية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالي النفط والغاز.

وأبدى إقبال رغبة بلاده في تطوير أعمالها في ليبيا في مجالات المسوحات السيزمية وتطوير الموارد البشرية، فيما رحب صنع الله بما ورد عن السفير الباكستاني موضحا أن المؤسسة مقبلة على مرحلة جديدة لإنشاء مشاريع ضخمة بهدف زيادة الإنتاج العام.

وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله قد أكد أن المؤسسة تطمح إلى إنتاج أكثر من مليوني برميل يوميا وذلك عبر شركائها الدوليين، مع حلول عام 2023.

في الجهة المقابلة يرى مراقبون اقتصاديون أن المؤسسة تحتاج لأكثر من أعمال التأهيل للبنية التحتية وأن مسألة رفع الإنتاج لن تكون سهلة ولن تتحقق بين ليلة وضحاها في ظل انتكاسة الوضع الأمني المتكررة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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