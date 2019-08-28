باكستان ترغب بالتعاون مع ليبيا بمجال النفط

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله يوم أمس الثلاثاء مع السفير الباكستاني ساجد إقبال إمكانية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالي النفط والغاز.

وأبدى إقبال رغبة بلاده في تطوير أعمالها في ليبيا في مجالات المسوحات السيزمية وتطوير الموارد البشرية، فيما رحب صنع الله بما ورد عن السفير الباكستاني موضحا أن المؤسسة مقبلة على مرحلة جديدة لإنشاء مشاريع ضخمة بهدف زيادة الإنتاج العام.

وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله قد أكد أن المؤسسة تطمح إلى إنتاج أكثر من مليوني برميل يوميا وذلك عبر شركائها الدوليين، مع حلول عام 2023.

في الجهة المقابلة يرى مراقبون اقتصاديون أن المؤسسة تحتاج لأكثر من أعمال التأهيل للبنية التحتية وأن مسألة رفع الإنتاج لن تكون سهلة ولن تتحقق بين ليلة وضحاها في ظل انتكاسة الوضع الأمني المتكررة.

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