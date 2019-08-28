اختتام فعاليات الاجتماع الفني الثّاني بين شركة الخليج العربي للنّفط والمؤسّسة الوطنيّة للنّفط

بنغازي 28 أغسطس 2019 (وال) – اختتمت بالقاعة الرئيسية بشركة الخليج العربي للنفط، فعاليات الاجتماع الفني الثاني بين شركة الخليج العربي للنفط والمؤسسة الوطنية للنفط .

واستمرت فاعليات الاجتماع، على مدى يومين بحضور أعضاء لجنة الإدارة السيد فضل الله إحتيته، والسيد فرج المشاي، والسيد عبد المطلب آدم، والسادة مدراء الإدارات المختصة من طرف المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الخليج العربي للنفط..

وقدم خلال الاجتماع، العروض الفنية لأنشطة كل من الفريق المشترك لمنطقة التعاقد 91 (النافورة – أوجلة)، وإدارة العمليات وإدارة الصيانة وإدارة الشؤون الفنية وفريق تطوير الحقول المكتشفة وإدارة الهندسة والإنشاءات وإدارة الشؤون المالية

يشار إلى أن فاعليات المؤتمر انطلقت يوم الأحد واختتمت أول أمس الإثنين.(وال – بنغازي ) رس

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال