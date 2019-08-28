سيالة يُشارك بأعمال مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية

يشارك وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة في أعمال مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا بمشاركة رفيعة المستوى من وفود الدول الإفريقية ومؤسسات اقتصادية يابانية بهدف تعزيز التعاون بين قارة إفريقيا والبلد الآسيوي.

وسبقت أعمال المنتدى اجتماع وزاري على مستوى دول التيكاد وتستمر أعمال المنتدى على مدار يومين بمشاركة من البنك الدولي.

وستلعن اليابان في اليوم الختامي للمؤتمر عن قروض لدول إفريقية عديدة بقيمة 3 مليارات وأربعمئة مليون يورو، وسيقدم البنك الأفريقي الياباني للتنمية قروضا استثمارية في البورصات بقيمة 300 مليون يورو.

وتتضمن قمة “تيكاد” 5 أطراف رئيسية يطلق عليهم المنظمون المشاركون هم: حكومة اليابان، مفوضية الاتحاد الإفريقي، مكتب المستشار الخاص لشؤون إفريقيا التابع للأمم المتحدة، برنامج الأمم المتحدة للتنمية والبنك الدولي.

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