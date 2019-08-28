الأسهم الأوروبية تنخفض مع تنامي مخاوف الركود

فرانكفورت-العنوان

تراجعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة يوم الأربعاء، وقادت أسهم التكنولوجيا الخسائر، مع تنامي المخاوف من أن تكون الاقتصادات الكبرى على شفا الركود.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.47 بالمئة بحلول 07:15 بتوقيت جرينتش، وسجل المؤشر الألماني داكس الذي يتأثر بالتجارة انخفاضا بنسبة 0.54 بالمئة.

وكان أكبر الخاسرين على المؤشر داكس هم ساب للبرمجيات وإنفنيون تكنولوجيز لصناعة الرقائق وشركة واير كارد للمدفوعات، إذ نزلت أسهم تلك الشركات بنسب تراحت بين 0.9 و1.2 بالمئة.

وصعد سهم بي.بي 1.1 بالمئة ليعطي أكبر دعم للمؤشر الرئيسي، بعد أن اتفقت شركة النفط العملاقة على بيع أصولها في ألاسكا مقابل 5.6 مليار لشركة هيلكورب إنرجي ذات الملكية الخاصة.

المصدر-وكالات

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