مدير مشروع أرباب الأسر ينفي توقف منظومته

نفى مدير مشروع أرباب الأسر بمصرف ليبيا المركزي بطرابلس سالم السيوي الأنباء المتداولة عن إيقاف منظومته عن العمل بالمصارف التجارية.

وأوضح السيوي في تصريح لليبيا الأحرار اليوم الأربعاء، أن المنظومة تعمل بعد توقفها البسيط أمس الثلاثاء، بسبب توقف منظومة السجل المدني لإجراءات تطويرية.

وأكد مدير المشروع أن المصارف بالبلاد استأنفت أعمالها في حجز مخصصات أرباب الأسر، لافتا أنه في حال إيقاف المنظومة لأي سبب فإن هذا الخبر سينشر عبر صفحة مصرف ليبيا المركزي الرسمية على فيسبوك.

وبدأت المصارف التجارية في العشرين من الشهر الجاري، صرف منحة أرباب الأسر للعام الحالي التي أعلن عنها مصرف ليبيا المركزي مطلع الشهر الجاري، بقيمة 500 دولار لكل مواطن بسعر الصرف الرسمي، شريطة ربط المستفيد لرقم هاتفه برقمه الوطني.

وأعلن المركزي في أواخر يوليو الماضي بدأه في الـ20 من أغسطس بيع الـ 500 دولار المتعلقة بمخصصات أرباب الأسر بعد قرار اتخذه بالتنسيق مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

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