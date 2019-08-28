مصادر لـ”218″: تصدير مليون برميل نفط للصين

قال مصدر يعمل في مرسى الحريقة النفطي لقناة “218” إن ناقلة النفط CAP DIAMANH دخلت صباح اليوم استعدادا لشحن مليون برميل من النفط الخام للصين.

وكان ذات المصدر الأسبوع الماضي لـ218 قد كشف أن ناقلة النفط marlin Santiago قد شحنت مليون برميل نفط خام إلى أمريكا.

يشار إلى أن ليبيا تصدر ما نسبته 10 بالمئة من إنتاجها السنوي للصين وذلك بحسب بيانات رسمية صادرة عن الجهات المختصة، وتصدر نحو 5 بالمئة من الإنتاج السنوي إلى الولايات المتحدة الاميركية.

وتشهد حركة التصدير عبر الموانئ النفطية في الهلال النفطي ومرسى الحريقة استقرارا ملحوظا بينما تعذرت خلال الشهر الماضي عمليات الإنتاج من ميناء الزاوية بعد توقف الإمدادات من حقل الشرارة بعد إغلاق صمام في منطقة الحمادة الواصل بين حقل الشرارة أكبر الحقول المنتجة للنفط وميناء الزاوية.

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