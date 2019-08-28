اقتصاد

توقف المنظومة يُعقّد إجراءات زبائن “التجاري”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بعد أن شرع المصرف التجاري باستلام طلبات مخصصات أرباب الأسر، طالب عدد من الزبائن بضرورة فتح شبابيك إضافية، لاستلام ملفات الراغبين في الحصول على منحة أرباب الأسر لهذا العام، وزيادة ساعات فتحها أمام زبائن المصرف.

ويشكو جميع الزبائن توقف المنظومة الإلكترونية للمصرف الأمر الذي شكل أمامهم عائقا كبيرا، إضافة إلى الازدحام وغلاء أسعار الطوابع التي قفز سعرها من دينارين إلى 25 دينارا، معتبرين ذلك بمثابة “عذاب للمواطن”.

يذكر أن المصارف شرعت منذ نحو أسبوع في قبول طلبات منحة أرباب الأسر البالغة قيمتها 500 دولار لكل فرد، بعد أن أنهى المصرف المركزي إجراءات ربط منظومة بالرقم الوطني.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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