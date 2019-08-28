قطر تستعد لسحب استثمارات ضخمة من تركيا

أشرف شهر العسل التركي القطري على نهايته، فقد كشف تقرير أعده كبير مستشاري رئيس حزب الشعب الجمهوري أردوغان توبراكز، أن قطر تستعد لسحب استثمارات لها بقيمة 20 مليار دولار من تركيا، رغم ظاهر العلاقة الوثيقة بينهما في إجراء يرجح خبراء أن يكون بطلب أميركي، خاصة أنه يأتي بعد زيارة أمير قطر تميم بن حمد للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقد تكون هذه الخطوة قاصمة لظهر الاقتصاد التركي المترنح تحت وطأة هزات عنيفة تعرض لها، أسهمت في تدهوره وانخفاض قيمة الليرة التركية وخسارتها أكثر من 40 في المئة من قيمتها، وهو ما حدا بخبراء اقتصاديين، إلى القول إن الاقتصاد القطري لم يعد يمتلك رفاهية المخاطرة باستثمارات ضخمة، في بلد يعاني اقتصاديا مثل تركيا.

وتتركز الاستثمارات القطرية في تركيا في القطاعات المالية والسياحة والإعلام، كما يشار إلى أن أمير قطر كان قدم للرئيس التركي رجب طيب أردوغان طائرة فاخرة مخصصة لكبار الشخصيات تبلغ قيمتها نصف مليار دولار، وفي المقابل فإن المقاولين الأتراك ينفذون مشاريع في قطر تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 15 مليار دولار، تتركز في بناء مطار وملاعب كرة قدم استعدادا لبطولة كأس العالم التي تستضيفها الدوحة، ولم يعرف مصير هذه الاستثمارات في حال نفذت قطر قرارها بسحب استثماراتها.

وختم توبراك تقريره بالإشارة إلى أن الجانب الأميركي حذر قطر خلال اجتماع أميرها مع ترمب، من دعم جماعة الإخوان المسلمين.

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