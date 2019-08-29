مصلحة الضرائب تنظّم ندوة علمية حول “النّظام الضّريبي في ليبيا”

بنغازي 29 أغسطس 2019 (وال)- نظمت مصلحة الضرائب التابعة لوزارة المالية في الحكومة الليبية المؤقتة، ندوة علمية حول ” النظام الضريبي في ليبيا “.

هذا وشارك في الندوة التي أقيمت أمس الأربعاء، في قاعة المؤتمرات بوزارة الاقتصاد في بلدية بنغازي، بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي، مدير عام مصلحة الضرائب الدكتور خالد النخاط، وكيل وزارة المالية في الحكومة المؤقتة، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة، وأعضاء هيئة التدريس في جامعة بنغازي، إلى جانب عدد من الأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني.

وتناولت الندوة تقديم عدد 4 ورقات عمل، من قبل أعضاء هيئة التدريس في جامعة بنغازي، حيث كانت تناولت الورقة الأولى “أهداف النظام الضريبي”، تقديم الدكتور سالم بن غربية، والورقة الثانية عن الضرائب كأداة للسياسة المالية للدكتور جمال الشيباني، وأما الورقة العمل الثالثة فكانت حول ضرائب الدخل في ليبيا، طرها الدكتور جمعة الحاسي، والورقة الرابعة حول قراءة في ضريبة الدمغة للأستاذ مهدي الورشفاني.

وفي ختام الندوة، نظم حلقة نقاش حول الإصلاح الضريبي في ليبيا، والخروج بتوصيات تساهم في إعادة تنظيم القوانين والتشريعات، التي من شأنها الرقي بالسياسات المالية للدولة الليبية. (وال – بنغازي) أ ج/ ر ت

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