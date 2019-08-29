معالي وزير الاقتصاد في الحكومة المؤقّتة يبحث احتياجات بلديّة الغريفة

البيضاء 29 أغسطس 2019 (وال)- عقد معالي وزير الاقتصاد في الحكومة الليبية المؤقتة منير عصر الخميس، اجتماعًا ضم عميد وأعضاء المجلس البلدي الغريفة.

هذا وناقش معالي الوزير خلال اللقاء عقد بمكتبه في ديوان الوزارة في البيضاء، احتياجات بلدية الغريفة، وكافة متطلبات واحتياجات من توفير السلع التموينية، إلى جانب تفعيل مكتب الرخص بالبلدية.

وأكد معالي الوزير على سرعة توفير كافة احتياجات البلدية من السلع التموينية.

من جهته، أكد عميد وأعضاء المجلس البلدي الغريفة، دعمه للحكومة الليبية المؤقتة، مشيدين بدور دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله الثني، ومعالي وزير الاقتصاد منير عصر في خدمة المواطن والوطن. (وال- البيضاء) ر ع/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال