اقتصاد

واشنطن ترفض تقديم “مُساعدات طارئة” لكبح حرائق أمازون

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رفضت الولايات المتحدة تقديم حزمة مساعدات طارئة بقيمة 20 مليون دولار للمساهمة في الحد من الحرائق التي اندلعت في غابات الأمازون.

وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الاميركي، جاريت ماركيز، قد صرح بأن أمريكا مستعدة لمساعدة البرازيل على مكافحة حرائق غابات الأمازون عبر التنسيق مع الحكومة البرازيلية، خلال قمة مجموعة الدول السبع.

يُشار إلى أن غابات الأمازون التي تدعى “رئة العالم” شهدت حرائق ضخمة سببت قلقا دولياً بالغاً، تشيع في موسم الجفاف بداية من يوليو حتى أكتوبر.

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يحضر جلسة الزعماء الحاضرين التي عقدت عن التنوع الحيوي والمناخ يوم الاثنين الماضي لارتباطه باجتماعات ثنائية.

ومن جهته قال الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو إن رؤساء دول منطقة الأمازون سيلتقون في كولومبيا لمناقشة وضع استراتيجية بيئية مشتركة لمكافحة الحرائق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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