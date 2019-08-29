“مركزي البيضاء” يهاجم نقابة المعلمين

انتقد مصرف ليبيا المركزي في البيضاء، الدعوة لزيادة المعلمين والعاملين في قطاع التعليم، مشيرا إلى أنها ستزيد النفقات العامة للدولة دون توفر مصادر تمويل ملائمة لها ودون استشارة الأطراف ذات العلاقة أو الاختصاص في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأكد المصرف في بيان نشره مكتبه الإعلامي، أن مثل هذه الزيادات وسط أسعار النفط الحالية ستزيد الدين العام ما سيجبر المصرف المركزي إلى تعديل سعر الصرف الرسمي بشكل يؤثر على باقي القطاعات بشكل يجعل مستوى المعيشة مرهقا.

وأدان المصرف بيانات وتصريحات أعضاء النقابة العامة لمعلمي ليبيا ضده،

ولفت المصرف الى أن تحسين الدخل لا يأتي بزيادة الرواتب فقط بل يحتاج أيضا الى توحيد المؤسسات المحلية ومعالجة سعر الصرف وزيادة إنتاج النفط وإعادة برمجة الاقتصاد الوطني.

وقررت النقابة العامة لمعلمي ليبيا، الدخول في إضراب عام بدءا من يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر المقبل، احتجاجا على عدم زيادة مرتبات المعلمين والعاملين في قطاع التربية والتعليم.

وقالت النقابة في بيان أصدرته، الأربعاء، إن اعتصامها يأتي للمطالبة بتنفيذ القانون رقم (4) وصرف مرتبات المعلمين بالزيادة العامة في حسابات كل المعلمين والعاملين في التربية.

وأكدت النقابة أنها لن تعدل عن الإضراب إلا في حال تنفيذ القانون رقم (4)، وإدراج الزيادة المقررة في القانون بحسابات المعلمين والعاملين في التربية بالمصارف التجارية.

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